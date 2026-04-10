Главные события дня к этому часу: гнев Трампа на Европу и ремонт «Дружбы»

Лидер Белого дома разгневан европейскими странами из-за отказа помочь в операции против Ирана, а Киев обещает починить нефтепровод «Дружба» уже весной. Главные события мира к этому часу — в материале «Рамблера».

Гнев Трампа на Европу

Американский лидер Дональд Трамп вышел из себя на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте из-за отказа альянса оказать помощь в военной операции против Ирана. Об этом пишет Financial Times.

Утверждается, что президент США пригрозил наказать европейские государства — он был разгневан отказом Франции, Испании и Италии предоставить доступ к военным базам. Возможные меры против этих стран не уточняются.

Ремонт «Дружбы»

Украинские власти завершат ремонт нефтепровода «Дружба», по которому Венгрия и Словакия получают российскую нефть, весной. Как сообщает Reuters, об этом заявил Владимир Зеленский.

«Мы завершим ремонт, потому что так было оговорено. Я сказал им, что мы закончим этой весной», — заявил глава киевского режима.

Сербия может лишиться денег ЕС из-за отношений с РФ

Сербия рискует лишиться значительного объема финансовой поддержки со стороны Евросоюза — до 1,5 млрд евро. Как сообщает «КП», об этом пишут западные СМИ со ссылкой на еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос.

Кос отметила, что в ЕС выражают беспокойство из-за тесных связей Сербии с РФ, ситуацией с независимостью судебной системы в стране и давлением на СМИ. При этом, по информации источников, часть европейских чиновников в последние недели выступает за отказ от финансирования страны.

Посол Сербии при ЕС Даниель Апостолович заявил, что не ожидает такого решения. По его словам, Белград по-прежнему нацелен на вступление в Евросоюз.

Операции «Хезболлах» против Израиля

Бойцы «Хезболлах» провели 72 боевые операции против Израиля в четверг, 9 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба движения.

В течения дня были отражены 36 попыток наступления израильских сил, 31 раз нанесены комбинированные удары по израильским населенным пунктам. Кроме того, атакован штаб армии Израиля, три приграничных опорных пункта и казарма на границе. Пять раз удары наносились по скоплению израильских сил в городе Бинт-Джбейль.