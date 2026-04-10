Пока вы не уснули: Зеленский о ядерном оружии Украины и условие открытия Ормузского пролива

Зеленский сделал заявление о ядерном оружии у Украины

В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была получить членство в НАТО, но не получила ничего. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте The Rest Is Politics, текст которого опубликован в его Telegram-канале.

«Когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, цена, которую должна была уплатить другая сторона, должна быть справедливой. Я считаю, что членство в НАТО – это меньше всего, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка», – сказал Зеленский.

Иран назвал условие открытия Ормузского пролива

Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США. Об этом заявил представитель верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи, передает ТАСС.

«Поскольку война еще не закончена, Иран контролирует Ормузский пролив, но я уверен, что после войны он станет открытым, и страны выиграют от этого», — подчеркнул Илахи.

Вынесен приговор бывшему замглавы Минобороны РФ Павлу Попову

Бывшего замглавы Минобороны России Павла Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима и крупному штрафу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд признал Попова виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях. Экс-замминистра назначили штраф в размере 85 миллионов рублей. Также суд постановил лишить Попова звания генерала армии.

Зеленский позвал Британию и Турцию в новый союз против России

Европейский Союз должен кардинально измениться и расшириться для обеспечения собственной безопасности, особенно если США решат выйти из состава НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью подкасту The Rest Is Politics. По мнению украинского лидера, нынешний формат ЕС не способен стать полноценным ответом на внешние угрозы.

«Великобритания, Украина, Турция и Норвегия — это четыре сильные страны, которые являются частью Европы. Вместе армии Великобритании, Украины и Турции сильнее российской», — подчеркнул Зеленский.

ВСУ неделю охотились на танк ВС России

Неделю украинские войска пытались уничтожить российский танк на закрытой огневой позиции. Для этого они отправили около 50 беспилотников. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира танкового батальона с позывным «Маэстро».

Как уточняется, экипаж под его руководством несколько месяцев выполнял задачи по поражению противника. Из-за интенсивной стрельбы боевую машину обнаружили. За неделю ВСУ применили около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре «Бабы-Яги».

Самолет-заправщик ВВС США терпит бедствие у Крита

Сигнал бедствия подал в районе острова Крит над Средиземным морем американский военный самолет-заправщик. Сигнал от воздушного судна, которому 66 лет, поступил около 13.56 мск.

Сигнал 7700, переданный самолетом-заправщиком ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker, используется для информирования наземных служб об аварийной ситуации. В числе таких ситуаций - отказ двигателя, разгерметизация салона или проблемы со здоровьем у кого-то на борту, передает РИА Новости.

Стала известна реакция Путина на добровольный взнос в бюджет

Размер добровольного взноса в бюджет, о желании сделать который один из миллиардеров рассказал на встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), удивил остальных участников встречи. Об этом журналистам сообщил глава объединения Александр Шохин, передает РИА Новости.

«Достаточно много. Неожиданно много для многих», — заметил он, не уточнив, о какой сумме идет речь и кто из бизнесменов решился на такой щедрый шаг.

ЦБ отозвал лицензию у одного банка

Банк России отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности (РМП), занимавшего 292 место в банковской системе страны по величине активов. Регулятор принял решение из-за многократных нарушений законодательства и требований в сфере противодействия отмыванию доходов, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Кредитная организация проводила основные операции в интересах акционеров и связанных с ними лиц, не являясь значимым кредитором реального сектора экономики. Регулятор ранее выявлял сделки с признаками вывода активов и направлял информацию в правоохранительные органы.

Названа истинная причина кризиса в ЖКХ

Авторы совместного исследования РАНХиГС и ВШЭ пришли к выводу, что установка правительством предельных индексов повышения тарифов на ЖКУ ведет к системному кризису в отрасли, передает Forbes.

За последние десять лет накопленный индекс максимального изменения стоимости коммунальных услуг отстает от накопленной инфляции на 20 процентных пунктов. В результате 63,7% теплоснабжающих организаций и 58,5% водоканалов стали убыточными. По итогам 2025 года отрасль водоснабжения получила убыток почти 30 млрд рублей.

Блогеру Милохину заблокировали счета в России

Счета некогда популярного блогера Дани Милохина в России оказались заблокированы из-за неуплаты налогов, пишет kp.ru. Блогер, который не появлялся в стране с декабря 2023 года, задолжал государству 50 926 рублей 97 копеек. Под ограничения 30 марта попали сразу семь его счетов.

Милохин оказался в неприятной ситуации еще раньше — во время съемок проекта «Ледниковый период» он неожиданно улетел в Дубай, никого не предупредив, подставив партнершу Евгению Медведеву и Первый канал. Позже он объяснил это усталостью и нежеланием участвовать во втором сезоне подряд.

