Вэнс раскрыл ожидания от переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидает позитивного исхода предстоящих переговоров с Ираном, которые пройдут в пакистанском Исламабаде. Его слова передает Reuters.

«Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными», — сказал политик.

При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп предоставил переговорщикам четкие указания относительно позиции Вашингтона.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.