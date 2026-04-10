Ормузский пролив остается закрытым: что об этом пишут зарубежные СМИ

Несмотря на заключенное между США и Ираном перемирие, Ормузский пролив все еще закрыт для нефтяных танкеров. На чем настаивают стороны, и как скоро будет открыта одна из главных нефтяных артерий мира, разбирались западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

В ночь на 8 апреля стало известно, что Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы приостановят удары по Ирану при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива. Израиль объявил, что поддерживает решение Трампа. При этом израильские власти заявили, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на боевые действия в Ливане.

Глава МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, его страна готова обеспечить открытие транспортной артерии, но для этого необходимо прекращение агрессии США на Ближнем Востоке.

Однако, по информации Reuters, «кризис не проявляет особых признаков ослабления», и цены на нефть продолжают расти.

«Согласно данным отслеживания судов, за последние 24 часа через пролив прошло всего семь судов против примерно 140 в обычном режиме. По информации Kpler, Lloyd's List Intelligence и Signal Ocean, среди них был один танкер для перевозки нефтепродуктов и шесть сухогрузов», — говорится в статье агентства.

А руководители судоходных компаний пояснили CNN, что неопределенность, связанная с прекращением огня, по-прежнему делает транзит через пролив слишком рискованным.

В свою очередь два европейских дипломата заявили изданию, что президент Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потребовал от членов НАТО «принятия срочных конкретных мер по обеспечению безопасности в Ормузском проливе».

По данным The New York Times, Трамп также публично выразил недовольство сложившейся ситуацией.

«Иран ведет себя крайне неподобающе, можно даже сказать, бесчестно, не позволяя нефти проходить через Ормузский пролив. Это не соответствует нашему соглашению!», — написал он в соцсетях.

При этом на следующий день после заключения перемирия, Израиль совершил самую массированную бомбардировку Ливана за всю войну. По данным ливанских властей, более 300 человек погибли и более 1000 получили ранения. Иран и выступающий посредником в мирном урегулировании Пакистан настаивают, что соглашение о прекращении огня распространялось и на Ливан, отмечает газета.

На фоне неопределенности с Ормузским проливом цены на нефть в Северном море достигли рекордного уровня, так как «трейдеры стремятся восполнить огромные объемы поставок, которые сейчас застряли в Персидском заливе», пишет Financial Times.

Физические партии нефти из Северного моря торговались накануне значительно выше июньских фьючерсов на эталонный сорт Brent ($97 за баррель), что отражает усиливающиеся опасения по поводу дефицита предложения на рынке, отмечает газета.

«Цена на нефть марки Forties Blend, которая продается с немедленной поставкой, в четверг, 9 апреля, достигла почти 147 долларов за баррель, превысив максимум, зафиксированный накануне финансового кризиса 2008 года», — говорится в статье.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не будет участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива до окончания войны США и Израиля с Ираном, подчеркнув, что «только за последние 24 часа стало ясно, насколько хрупким является перемирие в регионе, и насколько далеки друг от друга позиции сторон», пишет Politico.