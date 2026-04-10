$77.8490.88

В России оценили влияние Трампа на выборы в Венгрии

Семён Капранов
Владимир Оленченко эксперт

Президент США Дональд Трамп призвал граждан Венгрии голосовать за партию действующего премьер‑министра Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 12 апреля 2026 года. Российский политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером проанализировал, насколько этот призыв может повлиять на исход голосования, и оценил общую ситуацию вокруг выборов.

По мнению эксперта, поддержка Орбана Трампом объясняется геополитической борьбой между Республиканской и Демократической партиями США на европейском пространстве. Оленченко подчеркнул, что многие европейские политики позиционируют себя как ставленники Демократической партии — и тем самым противостоят республиканцам.

Мотивы Трампа находят объяснение в двухпартийной системе Соединённых Штатов Америки. Большинство европейских политиков в настоящее время пришли к власти и прямо себя позиционируют как ставленники Демократической партии. Можно вполне определённо говорить о демократическом лобби в Европе, которое противостоит Республиканской партии и конкретно Трампу. Среди европейских политиков достаточно широко распространена идея того, что надо перетерпеть — и в 2028 году, когда состоятся очередные выборы президента США, можно будет рассчитывать на победу представителя Демократической партии и дальнейшее процветание.

Владимир Оленченко
Владимир Оленченко

Венгрия, по словам политолога, играет ключевую роль в стратегии республиканцев по формированию прореспубликанского лобби в Европе. При этом поддержка Трампа не ограничивается одной Венгрией.

Оценены шансы Орбана на выборах

«Венгрия — такой пробный камень в том, чтобы более активно формировать прореспубликанское лобби, американское прежде всего. Орбан это поддерживает, и если посмотреть внимательно на его внутреннюю и внешнюю политику, то, конечно, она прореспубликанская и конкретно протрамповская. Американцы уже наметили партии в ряде стран, на которые они делают ставку. В частности, речь идёт о ФРГ, где Трамп с Вэнсом делают большую ставку на партию «Альтернатива для Германии». Аналогичная ситуация — во Франции, очень похожая — в Италии», — заявил специалист.

Оценивая влияние на венгерских избирателей призыва Трампа поддержать Орбана, эксперт отметил неоднозначность ситуации.

«Оценить это достаточно сложно. Те рейтинговые агентства, которые действуют в Венгрии, распадаются на две большие группы. Те, что с национальным капиталом, представляют Трампа как защитника венгерских интересов — в контексте его противостояния с Еврокомиссией. А агентства с преобладанием иностранного капитала, естественно, стараются принизить роль Трампа в его влиянии на политику Венгрии», — отметил он.

Политолог выделил ключевые факторы, работающие в настоящее время в пользу Орбана: его опыт управления и акцент на национальных интересах. В то же время есть и фактор неопределённости — новое поколение избирателей (люди 40 лет и младше), интересы которых олицетворяет лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Оленченко обратил внимание на расхождения в рейтингах партий от разных агентств и предупредил о возможных сценариях после голосования.

«Рейтинговые агентства в Венгрии по‑разному оценивают и партию «Тиса», и партию «Фидес». Рейтинговые агентства с иностранным (в основном германским) капиталом дают очень высокие рейтинги партии «Тиса» и более низкие — партии Орбана. Рейтинговые агентства национального (венгерского) капитала занимают сбалансированную позицию, показывают, что Орбан может рассчитывать на поддержку — и цифры их выглядят более объективными. Эти же агентства, которые завышают показатели «Тисы», наверняка после выборов, когда «Тиса» не получит желаемого, будут масштабно продвигать тезис о том, что результаты выборов подтасованы. Они будут ссылаться на то, что рейтинги показывали один уровень поддержки, а на деле он оказался другим. И это привлекательно для нынешнего руководства ЕС и Еврокомиссии — они уже сейчас говорят, что, если выборы пройдут не в пользу «Тисы», они не будут их признавать», — сказал эксперт.

В заключение политолог обозначил два вероятных сценария: либо партия Орбана получит достаточно голосов для формирования однопартийного правительства, либо ни «Фидес», ни «Тиса» не наберут нужного числа голосов — тогда возможны массовые протесты и попытки организовать «цветные революции».

«В любом случае, выиграет ли Орбан или позиции сторон окажутся равными, надо быть готовым, что как внутри страны, так и извне будут попытки организовать масштабные протестные действия. Результаты выборов будут, я бы сказал, шумными. Но объективно я считаю, что сейчас Орбан более подходит для Венгрии», — сказал он.

Таким образом, по оценке Оленченко, призыв Трампа, хотя и привлекает внимание, вряд ли станет решающим фактором на выборах в Венгрии. Решающую роль сыграют внутренние факторы: отношение разных поколений избирателей к Орбану, распределение голосов по округам и работа рейтинговых агентств, формирующих общественное мнение.

