В России оценили влияние Трампа на выборы в Венгрии

Президент США Дональд Трамп призвал граждан Венгрии голосовать за партию действующего премьер‑министра Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 12 апреля 2026 года. Российский политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером проанализировал, насколько этот призыв может повлиять на исход голосования, и оценил общую ситуацию вокруг выборов.

По мнению эксперта, поддержка Орбана Трампом объясняется геополитической борьбой между Республиканской и Демократической партиями США на европейском пространстве. Оленченко подчеркнул, что многие европейские политики позиционируют себя как ставленники Демократической партии — и тем самым противостоят республиканцам.

Мотивы Трампа находят объяснение в двухпартийной системе Соединённых Штатов Америки. Большинство европейских политиков в настоящее время пришли к власти и прямо себя позиционируют как ставленники Демократической партии. Можно вполне определённо говорить о демократическом лобби в Европе, которое противостоит Республиканской партии и конкретно Трампу. Среди европейских политиков достаточно широко распространена идея того, что надо перетерпеть — и в 2028 году, когда состоятся очередные выборы президента США, можно будет рассчитывать на победу представителя Демократической партии и дальнейшее процветание. Владимир Оленченко Политолог-международник

Венгрия, по словам политолога, играет ключевую роль в стратегии республиканцев по формированию прореспубликанского лобби в Европе. При этом поддержка Трампа не ограничивается одной Венгрией.

Оценены шансы Орбана на выборах

«Венгрия — такой пробный камень в том, чтобы более активно формировать прореспубликанское лобби, американское прежде всего. Орбан это поддерживает, и если посмотреть внимательно на его внутреннюю и внешнюю политику, то, конечно, она прореспубликанская и конкретно протрамповская. Американцы уже наметили партии в ряде стран, на которые они делают ставку. В частности, речь идёт о ФРГ, где Трамп с Вэнсом делают большую ставку на партию «Альтернатива для Германии». Аналогичная ситуация — во Франции, очень похожая — в Италии», — заявил специалист.

Оценивая влияние на венгерских избирателей призыва Трампа поддержать Орбана, эксперт отметил неоднозначность ситуации.

«Оценить это достаточно сложно. Те рейтинговые агентства, которые действуют в Венгрии, распадаются на две большие группы. Те, что с национальным капиталом, представляют Трампа как защитника венгерских интересов — в контексте его противостояния с Еврокомиссией. А агентства с преобладанием иностранного капитала, естественно, стараются принизить роль Трампа в его влиянии на политику Венгрии», — отметил он.

Политолог выделил ключевые факторы, работающие в настоящее время в пользу Орбана: его опыт управления и акцент на национальных интересах. В то же время есть и фактор неопределённости — новое поколение избирателей (люди 40 лет и младше), интересы которых олицетворяет лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Оленченко обратил внимание на расхождения в рейтингах партий от разных агентств и предупредил о возможных сценариях после голосования.

«Рейтинговые агентства в Венгрии по‑разному оценивают и партию «Тиса», и партию «Фидес». Рейтинговые агентства с иностранным (в основном германским) капиталом дают очень высокие рейтинги партии «Тиса» и более низкие — партии Орбана. Рейтинговые агентства национального (венгерского) капитала занимают сбалансированную позицию, показывают, что Орбан может рассчитывать на поддержку — и цифры их выглядят более объективными. Эти же агентства, которые завышают показатели «Тисы», наверняка после выборов, когда «Тиса» не получит желаемого, будут масштабно продвигать тезис о том, что результаты выборов подтасованы. Они будут ссылаться на то, что рейтинги показывали один уровень поддержки, а на деле он оказался другим. И это привлекательно для нынешнего руководства ЕС и Еврокомиссии — они уже сейчас говорят, что, если выборы пройдут не в пользу «Тисы», они не будут их признавать», — сказал эксперт.

В заключение политолог обозначил два вероятных сценария: либо партия Орбана получит достаточно голосов для формирования однопартийного правительства, либо ни «Фидес», ни «Тиса» не наберут нужного числа голосов — тогда возможны массовые протесты и попытки организовать «цветные революции».

«В любом случае, выиграет ли Орбан или позиции сторон окажутся равными, надо быть готовым, что как внутри страны, так и извне будут попытки организовать масштабные протестные действия. Результаты выборов будут, я бы сказал, шумными. Но объективно я считаю, что сейчас Орбан более подходит для Венгрии», — сказал он.

Таким образом, по оценке Оленченко, призыв Трампа, хотя и привлекает внимание, вряд ли станет решающим фактором на выборах в Венгрии. Решающую роль сыграют внутренние факторы: отношение разных поколений избирателей к Орбану, распределение голосов по округам и работа рейтинговых агентств, формирующих общественное мнение.

