В преддверии переговоров Исламабад оказался в беспрецедентном карантине

В столице Пакистана в ближайшие дни ожидается проведение переговоров между американской и иранской делегациями о прекращении огня. Для принимающей стороны это, несомненно, знаковое событие, которое в случае успеха местные политики, госслужащие и журналисты еще долгое время будут смаковать как беспрецедентную дипломатическую победу Исламабада. "Российская газета" рассказывает о том, что пишет пакистанская пресса по теме предстоящей встречи.

© Российская Газета

The Express Tribune:

"Всего через три дня после хрупкого и с большим трудом достигнутого перемирия в ходе переговоров стороны попытаются выяснить, можно ли превратить шаткое перемирие в долгосрочное мирное соглашение. На Ближнем Востоке по-прежнему сохраняется напряженность, и мировые державы внимательно следят за исламабадским диалогом, рассматривая его как важнейшую проверку эффективности дипломатии в условиях конфликта".

"В преддверии переговоров Исламабад фактически оказался в беспрецедентном карантине. Основные дороги перекрыты, усилены меры безопасности и наблюдение, чтобы обеспечить охрану высокопоставленных гостей. По словам официальных лиц, переговоры пройдут в безопасном месте, которое не разглашается, вдали от внимания СМИ".

"Несмотря на то, что детали переговорного процесса держатся в секрете, дипломатические источники сообщают, что обе стороны сначала проведут отдельные встречи с представителями Пакистана. Ожидается, что Исламабад выступит в качестве посредника, передавая сообщения и предложения от одной стороны к другой. Однако не исключается возможность прямого личного общения американских и иранских официальных лиц".

The Frontier Post:

"Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви заявил, что проведение американо-иранских переговоров в Исламабаде после прекращения огня является "честью для Пакистана".

В преддверии прибытия иностранных делегаций Накви провел специальное совещание для обзора мер безопасности и других приготовлений к переговорам. На совещании была дана подробная оценка планов по обеспечению безопасности и беспрепятственного приема делегаций в федеральной столице. Министр внутренних дел поручил властям принять все возможные меры для обеспечения безопасности и комфорта делегаций. Он подчеркнул, что Красная зона в Исламабаде будет полностью оцеплена, доступ будет дан только для уполномоченного персонала. Кроме того, в Министерстве внутренних дел создан оперативный штаб для контроля за проведением мероприятия.

Dawn:

"В столице объявлен "код красный" (режим повышенной готовности - прим. "РГ") в преддверии важнейших мирных переговоров между США и Ираном. Для обеспечения безопасности делегатов, прибывающих на встречу, задействовано более 10 000 сотрудников полиции и служб безопасности". Издание также приводит кадры из правительственного квартала города, на которых запечатлены дежурящие там представители правоохранительных органов, военизированных формирований и военнослужащих.

Business Recorder:

"Правительство держит все в секрете, не подтверждая место проведения мероприятия, но отель Serena, расположенный рядом с министерством иностранных дел в "красной зоне" столицы (прим. "РГ" - правительственный квартал города) с высоким уровнем безопасности, в среду попросил всех своих гостей съехать".

Daily Pakistan:

"Двухнедельное перемирие между Вашингтоном и Тегераном, заключенное при посредничестве Пакистана, создало пространство для диалога, но оно остается хрупким из-за разногласий по поводу его условий и продолжающегося насилия в регионе, в том числе авиаударов в Ливане.

Ожидается, что высокопоставленные представители основных партий встретятся в отеле Serena в Исламабаде, расположенном в строго охраняемой "красной зоне". Отель был подготовлен к мероприятию, власти ввели строгие меры безопасности и ограничили движение в прилегающих районах.

По информации из источников, сегодня состоится первый раунд переговоров между делегациями обеих стран, на котором будет определена повестка ключевой встречи, запланированной на завтрашнее утро".