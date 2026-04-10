Самолет для перевозки высшего руководства армии США вылетел из Израиля

Самолет Cessna US-35A Citation Ultra, принадлежащий службе приоритетных воздушных перевозок армии США, вылетел из Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Отмечается, что борт поднялся в небо на фоне появившихся в СМИ данных в возможных переговорах Соединенных Штатов и Ирана в Пакистане.

В настоящее время самолет находится в воздушном пространстве Саудовской Аравии, он следует в сторону Персидского залива.

Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что делегация Исламской Республики прибыла в Пакистан для участия в переговорах по урегулированию конфликта с США. При этом иранское агентство Tasnim опровергло эти данные, назвав их вымыслом. Подчеркивалось, что переговоры начнутся исключительно в случае соблюдения прекращения огня в Ливане.

Напомним, 8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня, которое предполагает, что Вашингтон не бьет по Ирану, а Тегеран открывает Ормузский пролив. Правда, уже вечером того же дня стало известно, что Тегеран приостановил проход судов через пролив в ответ на удары Израиля по Ливану, которые были расценены как нарушение соглашения о перемирии.

Если переговоры состоятся, это будет первая официальная встреча между представителями Ирана и США с 1979 года.