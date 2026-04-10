Подписание президентом России Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида народа Советского Союза стало сигналом для ФРГ, сообщает Junge Welt (JW).

«Это решение может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, отрицающих геноцид советских людей», - поделились своей точкой зрения авторы публикации.

В статье отмечается, что закон будет применяться как в Российской Федерации, так и за рубежом.

По мнению немецких журналистов, следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища военнопленных СССР в Германии.

В материале речь идет о том, что за последние годы на Украине, странах Балтии и других восточноевропейских государствах было снесено огромное количество мемориалов.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида народа Советского Союза, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории Российской Федерации или за ее пределами.