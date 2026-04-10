Франция готова пойти на прямую войну с Российской Федерацией, но не на ведение переговоров с ней, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) норвежский профессор Глен Диесен.

Автор публикации напомнил, как начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон призвал увеличить военные расходы из-за возможной прямой войны с Россией и заявил, что его страна должна быть готова "потерять своих детей".

По всей видимости, Париж готов на все, кроме ведения дипломатии и смягчения противоречий в сфере безопасности между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией, поделился своей точкой зрения Диесен.

В четверг, 9 апреля, официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что опасения Парижа об угрозе открытой войны Франции с РФ безосновательны.

Ранее в тот же день начальник генерального штаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон высказался, что его главной озабоченностью остается возможность якобы открытого военного конфликта с Россией.