В Британии высказались о «крайне сложной» проблеме с мигрантами

Очень сложно установить какие-то жесткие правила в отношении мигрантов, так как много людей «из давних белых британских семей» не родились непосредственно на территории Великобритании. Об этом заявил британский журналист и писатель Майкл Крик, перевод слов которого привел Telegram-канал Пул N3.

По мнению Крика, если сказать, что британцы — это те, кто считают себя британцами, возникнет «масса споров».

«Нельзя просто сказать: «чтобы быть британцем, нужно родиться в Британии». Это, например, исключило бы принца Филиппа, который родился на Корфу, а также [бывшего премьер-министра] Бориса Джонсона, который родился в Нью-Йорке», — заметил он.

Журналист и писатель напомнил, что «еще в старые времена было множество людей из давних белых британских семей, которые жили на этих островах», а затем они стали жителями Британской империи.

«У них родились дети. Так кем они стали — индийцами, африканцами, британцами? Все это крайне сложно. И, на мой взгляд, очень трудно установить какие-то жесткие правила», — заметил он.

Ранее экс-депутат Европарламента Алекс Филипс обвинила правительство Британии в попытках сделать «менее белыми» целые регионы страны, реализуя программу, утвержденную ранее в рамках общенациональных планов по разнообразию.

А бывший министр образования Британии, мэр Большого Линкольншира Андреа Дженкинс заявила, что мигранты терроризируют жителей страны. Она отметила, что только за три месяца получила 70 писем с угрозами и призывом купить бронежилет и быть начеку. При этом автора писем «отпустили с простым предупреждением». А во время предвыборной кампании перед Дженкинс и ее сыном спустил штаны мужчина — наказания для него также не последовало.