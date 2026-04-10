Орбан обвинил популярную соцсеть в подрыве предвыборной кампании

Чем ближе намеченные на 12 апреля выборы в Венгрии, тем жарче политические страсти. Венгерские власти заявляют, что популярная социальная сеть использует разные системы профилирования для премьер-министра Орбана и его соперника Петера Мадьяра, который получил вдвое больше взаимодействий в соцсетях, несмотря на меньшее число подписчиков. Однако представители соцсети опровергают обвинения.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана жалуется, что его предвыборная кампания была подорвана внутренними особенностями Facebook* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) в пользу его соперника Петера Мадьяра, который лидирует в опросах перед решающими выборами, которые пройдут в воскресенье, 12 апреля. Представитель правительства Золтан Ковач заявил Politico, что «алгоритм американского технологического гиганта в основном работает против правительственных партий». Компания, которой принадлежит соцсеть, опровергает эти утверждения.

Напомним, что действующий премьер-министр столкнулся с беспрецедентным вызовом для своего 16-летнего правления со стороны Мадьяра, который впервые произвел фурор публикацией в соцсети, разоблачающей коррупцию и кумовство в правительстве.

Отмечается, что данная социальная сеть считается важнейшей платформой в венгерской политике, и Мадьяр регулярно использует ее для обращения к избирателям, набирая миллионы просмотров своими постами. Хотя у Орбана 1,6 миллиона подписчиков против 930 тысяч у оппозиционера Мадьяра, последний получил почти вдвое больше взаимодействий: в марте его 287 постов собрали более 14 миллионов реакций, тогда как 342 поста премьер-министра — около 7,9 миллиона, согласно данным телекс-портала.

«Он говорит на языке алгоритма и может идти в ногу со скоростью новостного цикла, не теряя стратегической ясности», — пояснил кандидат от партии Мадьяра «Тиса» Мартон Хайду.

По словам Ковача, успех Мадьяра обусловлен двумя различными системами профилирования пользователей. Он утверждает, что у Орбана «страничка политика», которая жестче ограничена алгоритмами, в то время как Мадьяр ведет «личный профессиональный профиль» в категории «общественный деятель».

Ранее, в середине марта, сторонники Орбана заявили, что соцсеть начал ограничивать публикации премьер-министра после масштабной кампании оппозиции по распространению контента правящей партии «Фидес». Депутат Национального собрания Венгрии Балаш Орбан также сообщил, что его сторонникам в течение нескольких дней не показывались посты премьер-министра. Однако представитель американской компании опроверг обвинения: «Наши системы обрабатывают "Профили в профессиональном режиме" не иначе, чем "Страницы", когда речь заходит о распространении. На аккаунты премьер-министра нет никаких ограничений, и ни одна запись не была удалена». Пресс-секретарь премьер-министра добавил, что стандарты сообщества в равной степени применимы ко всем.

Социальные сети стали ключевыми платформами избирательных кампаний в Европе. В Венгрии американская крупнейшая соцсеть — наиболее часто используемая платформа: в феврале 2026 года ее посетили 4 миллиона человек из 9-миллионного населения. Когда в октябре 2025 года компания Марка Цукерберга запретила политическую рекламу на своих платформах в соответствии с законодательством ЕС, это стало серьезным препятствием для стратегии правящей партии Венгрии, которая в значительной степени полагалась на рекламу.

Согласно данным, партия «Фидес» была крупнейшим спонсором политической рекламы в ЕС во время кампании 2024 года, потратив 5,4 миллиона евро против 1,4 миллиона у оппозиции. Партия также организовала сети онлайн-активистов, включая группу с 60 тысячами участников, которые получают инструкции о том, как повышать рейтинг постов с помощью лайков и репостов.

Несмотря на это, Мадьяр получил преимущество благодаря более личному и прямому стилю видео, который лучше находит отклик у аудитории и алгоритмов платформы.

«В настоящее время люди все чаще получают политическую информацию из социальных сетей», — пояснил Золтан Ковач.

