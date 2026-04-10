Буданов* допустил скорый мир и раскрыл детали сделки

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил о наличии прогресса в достижении потенциального мирного соглашения. По его словам, несмотря на публичные трудности, переговорщики обеих сторон близки к пониманию того, что конфликт должен закончиться в обозримой перспективе.

«Все понимают, что войну нужно заканчивать. В отличие от нас, они тратят свои собственные деньги. Это огромные суммы — уже исчисляемые триллионами. Поэтому они ведут переговоры. Я не думаю, что это затянется надолго», — заявил он в интервью агентству Bloomberg.

По мнению чиновника, стороны сейчас находятся на стадии озвучивания «максималистских» требований, однако он уверен в неизбежности компромисса.

Комментируя вопрос о возможном выводе ВСУ из Донбасса, он отметил, что окончательное решение еще не принято, однако стороны уже четко понимают границы допустимого, что само по себе является прогрессом.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в Кремле приводит более сдержанные оценки. По данным собеседников издания, дискуссии пока зашли в тупик, а единственным конкретным итогом стало то, что стороны обозначили позиции, которые на данный момент остаются неприемлемыми для оппонентов.

Тем не менее дипломатическая активность усиливается: по имеющейся информации, уже на следующей неделе Киев с визитом могут посетить представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, что может придать новый импульс переговорному треку.

