Лукашенко призвал не забывать Палестину из-за войны в Иране

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне урегулирования в Иране важно не забывать палестинский вопрос. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ситуацию на Ближнем Востоке Лукашенко прокомментировал 10 апреля на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. На церемонию был приглашен и представитель Палестины Камаль Ал-шахра.

«Внимание всего мира в эти дни приковано, естественно, к Ближнему Востоку, Персидскому заливу. Занимаясь поиском урегулирования конфликта вокруг Ирана, важно не забывать палестинский вопрос», - сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Палестина долгое время поддерживают дружественный диалог. Он заявил, что в Минске «с болью в сердце наблюдали за событиями в секторе Газа, жертвами которых стали десятки тысяч палестинцев, в том числе детей».

«Необходимо добиться полного прекращения насилия», - призвал Лукашенко.

Осенью 2025 года Израиль и ХАМАС согласились на мирный план президента США Дональда Трампа, включающий прекращение огня в Газе и освобождение всех заложников. Этапы плана также подразумевают разоружение ХАМАС и создание международной переходной администрации Газы.