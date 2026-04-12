Лукашенко получил письмо от самого себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок письмо, написанное им самим еще в молодости, когда он руководил совхозом и баллотировался в депутаты. Об этом сообщило агентство БелТА.

Послание хранилось в архиве Шкловского района Могилевской области и было передано главе государства председателем местного исполкома Сергеем Бартошем. Он напомнил, что когда-то Лукашенко возглавлял совхоз «Городец» в этом районе. Нынешний его приезд был приурочен к празднованию Пасхи.

«Вы писали о том, что претворили в жизнь: сохранить деревни и населенные пункты, дать равные условия городским и сельским жителям... Мы не знаем, было оно напечатано в районной газете или нет», — рассказал Бартош,

Лукашенко принял подарок и поблагодарил, пообещав прочитать письмо позже. Он усомнился в том, что оно было опубликовано в местной газете, объяснив это своими тогдашними «сложными отношениями с партийными органами».

Лукашенко возглавлял «Городец» с марта 1987 года. Став председателем в возрасте 33 лет, он за пару лет добился удвоения урожайности и производства и увеличения надоев в полтора раза. Совхоз одним из первых в области внедрил арендный подряд, построил кирпичный и асфальтовый заводы, проложил новые дороги и обновил автопарк. С председательского поста Лукашенко баллотировался в Верховный совет Белоруссии, куда был избран в 1990 году.

Президент республики регулярно приезжает в совхоз — например, в прошлом году он посетил «Городец» и раскритиковал местное руководство, отметив, что машинный двор не улучшился со времен его работы председателем. Он также признался журналистам, что часто видит совхоз во сне.