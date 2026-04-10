Последствия провала США в Иране оказались страшнее

Авантюра Дональда Трампа в Персидском заливе обернулась для него политической катастрофой, последствия которой сравнимы с тяжелым наследием иракской кампании Джорджа Буша-младшего. Как сообщает издание Der Spiegel, шокирующий опыт иранского противостояния привел к тому, что в американском обществе окончательно закрепился стойкий иммунитет к любым попыткам развязать новую внешнюю интервенцию.

«Возможно, разрушительная военная кампания Трампа против Ирана приведет к таким же последствиям, как и война его предшественника Джорджа Буша-младшего в Ираке. Тогда американцы отвернулись от идеи военной интервенции», — пишет издание.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация парадоксальным образом бьет по самой сути политики нынешнего президента. Несмотря на обещания Трампа не ввязываться в «дорогостоящие и бесполезные» войны, реальные события на Ближнем Востоке создали настолько мощный негативный фон, что даже попытки Вашингтона продемонстрировать силу теперь воспринимаются избирателями как угроза национальным интересам.

«Трампа избрали в том числе и потому, что он обещал не вести подобных войн. То, что Америка вмешается, если в ближайшее время случится военное столкновение в каком-либо регионе мира, стало еще менее вероятным», — констатирует Der Spiegel.

В итоге, пока США охватывает волна изоляционизма, глобальная архитектура безопасности стремительно меняется, говорится в публикации.