«Тактическая пауза»: что на данный момент происходит с перемирием Ирана и США

Согласованное США и Ираном двухнедельное перемирие пока не работает, участники конфликта продолжают наносить удары. Что происходит в регионе, и возможно ли полное открытие Ормузского пролива, разбирались «Ведомости».

В ночь на 8 апреля стало известно, что Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы приостановят удары по Ирану при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива. Израиль объявил, что поддерживает решение Трампа. При этом израильские власти заявили, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на боевые действия в Ливане.

По данным ресурса MarineTraffic, с вечера 8 апреля до 18.00 мск 9 апреля через пролив прошло четыре танкера, включая два иранских. Заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, его страна готова обеспечить открытие транспортной артерии, но для этого необходимо прекращение агрессии США на Ближнем Востоке. При этом ни одна, ни другая сторона пока не представили официальный список предложений по урегулированию конфликта.

США и Иран на данный момент не могут договориться об условиях завершения войны, так как до сих пор ведут споры относительно контроля над Ормузским проливом, а Израиль продолжает наносить удары по «Хезболле», заметил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

При этом эксперт предположил, что Израиль рано или поздно возобновит боевые действия против Ирана, так как вместе с США добивается ослабления страны и прихода к власти там прозападных сил.

Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов также усомнился в том, что предстоящие переговоры в Исламабаде приведут к серьезному дипломатическому прорыву.

«На данный момент в регионе установилась «тактическая пауза», которая в любой момент может перерасти в управляемое военное противостояние или перейти к взаимным бомбардировкам. Требования сторон по-прежнему максималистские и диаметрально противоположные. Ключевой узел разногласий – контроль над Ормузским проливом, Тегеран на данный момент не готов согласиться на довоенный режим судоходства на этом маршруте», – заметил эксперт.

При этом он предположил, что решающим фактором в противостоянии на Ближнем Востоке может стать позиция Израиля, который, вероятно, попытается саботировать сделку, если посчитает ее условия слишком мягкими по отношению к ядерной программе Тегерана.

«Так как Ливан фактически исключен из перемирия, военные действия между израильской армией и «Хезболлой» могут привести к краху потенциального мирного соглашения между США и Ираном. Изначально ливанские боевики вступили в войну в знак солидарности с Исламской Республикой», – напомнил эксперт.

По его словам, прогнозные рынки оценивают вероятность того, что перемирие продержится до 21 апреля, всего в 26%, а текущая пауза может быть использована сторонами «для перегруппировки сил, а не для реального поиска компромисса».