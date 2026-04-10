Экс-премьер Украины: Зеленский скандалом в Венгрии навредил образу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский скандалом в Венгрии навредил образу Украины. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

— Зеленский и его подельники опустили Украину на уровень бандитской шайки, которая занимается контрабандой валюты, оформляя все документы в венгерском туалете. Мне даже в голову не могла прийти мысль, что такое шарлатанство допустимо, — сказал Азаров, его слова цитирует РИА Новости.

Экс-премьер также добавил, что Украиной сейчас «управляют дураки».

6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в захвате семи украинских граждан — сотрудников банка. По его словам, эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного «Ощадбанка».

Позже правительство Венгрии опубликовало фотографии груза, который везли украинцы. На опубликованных кадрах видны пачки валюты и золотые слитки. Будапешт организовал расследование по уголовному делу об отмывании денег.

8 апреля власти Венгрии опубликовали видео, которое доказывает факт подделки документов украинскими инкассаторами при попытке перевезти миллионы долларов и евро из Вены в Киев. Предполагается, что эти средства могли направляться в «черную кассу» ВСУ.