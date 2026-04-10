Известную телеведущую дважды ограбили в европейской столице

Известная британская ведущая Анджела Риппон, проработавшая на телевидении более полувека, заявила, что ее дважды ограбили в Лондоне. Подробностями она поделилась в разговоре с журналисткой Ванессой Фельтц на канале Channel 5, передает The Sun.

По словам Риппон, оба случая произошли в европейской столице в начале 2000-х годов. Во время первого ограбления двое мужчин пытались отобрать у нее сумку. «Я свернулась калачиком на земле и думала, что я в безопасности. К тому же это происходило в публичном месте, на тротуаре, люди могли остановиться и помочь мне. Но меня ударили ногой по голове, и я поняла, что не хочу получить сотрясение мозга. Я просто позволила забрать мою сумку», — вспомнила ведущая. После этого она встала и погналась за преступниками, но они бежали быстрее и в итоге смогли скрыться.

Во второй раз грабитель схватил Риппон за горло и угрожал сломать ей пальцы. В результате ведущая отдала ему все украшения, которые у нее с собой были. Она призналась, что больше всего ей было жалко кольцо, которое она получила от тети на день рождения.

«Оно почти ничего не стоило, но я переживала из-за его потери больше, чем из-за потери часов и бриллиантовых серег», — отметила ведущая.

Ранее сообщалось, что британскую телеведущую и диджея Эдит Боуман обокрали в поезде. Злоумышленники похитили у нее чемодан.

Карьера Анджелы Риппон на британском телевидении началась в 1966 году. Она была ведущей вечерних выпусков новостей на канале «Би-би-си». Кроме того, она вела культовое шоу об автомобилях Top Gear и танцевальную программу Come Dancing.