Зеленский позвал Британию и Турцию в новый союз против России
Европейский Союз должен кардинально измениться и расшириться для обеспечения собственной безопасности, особенно если США решат выйти из состава НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью подкасту The Rest Is Politics. По мнению украинского лидера, нынешний формат ЕС не способен стать полноценным ответом на внешние угрозы.
По мнению главы киевского режима, только такой формат позволит Европе эффективно контролировать ситуацию в регионе и поддерживать баланс сил:
«Без Украины и Турции Европа не может сравниться с Россией. С этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и крупнейшие сухопутные силы».
Зеленский указал на то, что европейские страны обязаны действовать на опережение, учитывая долгосрочные планы России по значительному увеличению численности армии к 2030 году. При этом он подчеркнул, что вопрос обороноспособности должен стать для Евросоюза приоритетным даже в ущерб экономическим интересам: «Безопасность — на первом месте, а экономика — на втором. Не наоборот».
Зеленский признал, что процесс интеграции новых участников, таких как Турция, может столкнуться с трудностями в аграрном секторе, однако призвал европейских политиков проявить решительность, отметив: «Со всем этим можно справиться, если экономика действительно сильна».