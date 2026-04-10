Европейский Союз должен кардинально измениться и расшириться для обеспечения собственной безопасности, особенно если США решат выйти из состава НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью подкасту The Rest Is Politics. По мнению украинского лидера, нынешний формат ЕС не способен стать полноценным ответом на внешние угрозы.

«Великобритания, Украина, Турция и Норвегия — это четыре сильные страны, которые являются частью Европы. Вместе армии Великобритании, Украины и Турции сильнее российской», — подчеркнул Зеленский.

По мнению главы киевского режима, только такой формат позволит Европе эффективно контролировать ситуацию в регионе и поддерживать баланс сил:

«Без Украины и Турции Европа не может сравниться с Россией. С этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и крупнейшие сухопутные силы».

Зеленский указал на то, что европейские страны обязаны действовать на опережение, учитывая долгосрочные планы России по значительному увеличению численности армии к 2030 году. При этом он подчеркнул, что вопрос обороноспособности должен стать для Евросоюза приоритетным даже в ущерб экономическим интересам: «Безопасность — на первом месте, а экономика — на втором. Не наоборот».

Зеленский признал, что процесс интеграции новых участников, таких как Турция, может столкнуться с трудностями в аграрном секторе, однако призвал европейских политиков проявить решительность, отметив: «Со всем этим можно справиться, если экономика действительно сильна».