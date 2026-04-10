От НАТО к России: как менялась позиция Орбана

В последние годы лидеры европейских стран выстраиваются в очередь, чтобы ввести санкции против России. Но есть одна страна, которая отвернулась от США и Европы, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает Китай и Россию. Он способен не только на смелые речи, но и на действия, пишет китайское издание Sohu. «ФедералПресс» приводит эксклюзивный перевод статьи.

«Чтобы говорить об Орбане, нужно вспомнить, с чего он начинал. В 1998 году, в возрасте 35 лет, он стал премьер-министром Венгрии. В то время он был самым молодым лидером во всей Европе. В то время Орбан был полностью поглощен интеграцией с Западом, и его величайшим политическим достижением стало вступление Венгрии в НАТО в 1999 году. Тогда этот шаг был расценен как признак «перехода в свободный мир», – говорится в публикации.

В 2002 году партия Орбана проиграла выборы, и он ушел в отставку. В Китае отмечают что в течение нескольких лет Орбан хранил молчание, но этот уход был нужен ему для накопления силы. В 2010 году он получил две трети мест в парламенте. Эта битва была выиграна.

Сейчас Орбан совершенно не похож на себя в молодости. Он продвигал поправки к конституции, усилил контроль над СМИ и судебной системой, внедрил 16-процентную систему фиксированного налогообложения, освободил студенческие ссуды и предоставил налоговые льготы многодетным семьям.

Европейский союз больше не может этого выносить, обвиняя его в авторитаризме, говоря, что он ослабил демократию. Но Орбан это игнорирует, поясняют китайские журналисты.

Отмечается, что географическое положение Венгрии определяет ее ситуацию – она зажата между востоком и западом. Что действительно заставило Орбана «выстрелить» на международном уровне, так это тот факт, что он становился все ближе к России и Китаю. В 2014 году он подписал соглашение с Путиным о строительстве второй очереди АЭС «Паркс» с суммой контракта в 1,08 миллиарда евро, которое было одобрено венгерским парламентом. Именно в это время разразился крымский кризис, и весь Запад был занят введением санкций против России, а Орбан подписанием контрактов. Это и возмутило ЕС.

«Но у Орбана есть свой счет. Венгрия полагается на Россию, ведь получает примерно на 85 % своего природного газа. Поэтому, когда ЕС захотел ввести всеобъемлющие энергетические санкции, он был первым, кто выступил против этого. Когда произошел взрыв на газопроводе «Северный поток», Орбан первый заявил, что это был теракт», – добавляют в КНР.

В Китае считают, что прагматичный дипломатический стиль поведения Орбана действительно немного похож на путинский. Путин также является человеком, который не играет в карты по западным правилам. Национальные интересы всегда стоят на первом месте, а весь «международный порядок» и «дипломатия ценностей» стоят за этим. За это Орбану приходится платить свою цену – в ЕС его воспринимают как аутсайдера. Но что интересно, его рейтинг одобрения в Венгрии не упал.

«Глава маленькой страны, столкнувшийся с игрой сверхдержав, давлением региональных организаций и угрозой того, что источник жизненной энергии может быть перекрыт в любой момент, выбрал совершенно иной путь, чем большинство западных лидеров. Он ведет бизнес с Китаем, ведет переговоры об энергетике с Россией, не согласен с США и идет навстречу Европейскому Союзу. Он показывает, что маленькие страны могут быть не только пешками, но иногда и сами играть в шахматы», – подытожили в Китае.

