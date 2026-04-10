«Не вижу причин продолжать»: израильтяне спорят о необходимости перемирия с Ираном

Мнения жителей Израиля о необходимости перемирия и дальнейшего противостояния с Ираном разделились, часть из них уверена, что необходимо «выиграть эту войну», но есть и те, кто не видит причин продолжать боевые действия. Видеозапись опроса израильтян на улицах привело «Раптли. Первое Российское Видеоагентство».

В ночь на 8 апреля стало известно, что Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы приостановят удары по Ирану при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива. Израиль объявил, что поддерживает решение Трампа. При этом израильские власти заявили, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на боевые действия в Ливане.

Один из жителей Израиля, давая интервью агентству «Раптли», выступил за продолжение боевых действий, заметив, что его страна «все еще борется за свое существование».

«Если мы хотим жить здесь, в своей стране, мы должны выиграть эту войну», - заявил он.

Такого же мнения придерживается и молодой человек, который посетовал, что был упущен момент по смене режима в Иране, когда там шли массовые демонстрации.

«Я не верю, что перемирие сохранится. Более того, надеюсь, что нет. Мне кажется, что мы сможем добиться лучших условий и более серьезных результатов», - подчеркнул он.

В свою очередь молодая девушка обратила внимание на то, что дальнейшие действия Израиля и судьба перемирия зависят «от интересов людей, которые намного выше нас».

«Иногда я даже не понимаю, с каким настроением они проснутся утром, и что им будет выгодно на этой неделе. Я не думаю, что перемирие долго продержится», - заявила она.

А еще один собеседник агентства вообще не увидел причин продолжать «эти боевые действия».

«В Иране есть режим и я сомневаюсь, что его можно свергнуть. Я не думаю, что мы вообще должны заниматься внутренними проблемами Ирана. Нам нужно думать только о своих интересах», - констатировал он.

Ожидается, что мирные переговоры начнутся в субботу, 11 апреля, в Исламабаде. Делегацию США возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа. При этом спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф уже обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти.