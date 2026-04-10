Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«От евро до самоубийственных санкций: почему нынешний ЕС стал непосильной ношей для Италии»

Есть нечто глубоко постыдное, почти жалкое в том, чтобы читать заявления, доносящиеся из Брюсселя, пока мир охвачен огнем, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Европа лишь наблюдает со стороны, сложа руки, готовая разве что выпускать пресс-релизы или поддакивать воинственной и империалистической политике. Возьмем Урсулу фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии с со вздохом облегчения приветствует прекращение огня между США и Ираном, называя его «столь необходимой деэскалацией». И кого же она благодарит? Пакистан - за его посредническую роль. Не Европу. Потому что Европа в этой игре, как и во многих других, попросту ничего не значит. Европа ничего не значила, когда Дональд Трамп грозил уничтожить целую цивилизацию; она ничего не значила, когда закрывался Ормузский пролив, ставя на колени мировую экономику; и она не будет ничего значить завтра, когда в другой части света вспыхнет очередной кризис.

Этот «неолиберальный монстр» под названием «Евросоюз» наверняка снова окажется в стороне. Истина, которую ни у кого в Брюсселе не хватает смелости признать, заключается в том, что ЕС - это всего лишь бюрократический колосс на глиняных ногах. Он абсолютно беспомощен, когда дело доходит до защиты жизненно важных интересов своих граждан. По мнению автора статьи, Италия наиболее остро ощутила на себе последствия членства в ЕС. С момента введения евро упадок Италии стал постоянным и неумолимым, что подтверждают все возможные экономические показатели. Покупательная способность итальянцев сократилась вдвое, малый и средний бизнес задохнулись под давлением сильной валюты, выгодной лишь немецкой промышленности, а исторические рынки - такие как российский - были принесены в жертву «самоубийственным» санкциям. Эти решения принимались в Брюсселе без малейшей оглядки на интересы итальянского производства. Евро стал самым мощным инструментом массового обнищания в истории итальянской республики. Италия должна вновь обрести мужество, чтобы самой распоряжаться своей судьбой, подчеркнул автор L’AntiDiplomatico.

«На один день Венгрия стала центром мира»

Внезапная центральная роль этой маленькой нации обнажает противоречия либерального миропорядка, пишет National Review. Венгрия - относительно небольшое европейское государство, в котором партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном выигрывала выборы четыре раза подряд. Перед выборами 12 апреля опросы показывают совершенно разные результаты. Те опросы, что финансируются Евросоюзом и заклятыми врагами нынешнего правительства, показывают абсурдно большое преимущество оппозиции, иногда в целых 20 пунктов. Опросы правительственных СМИ показывают солидное преимущество правящей партии - от шести до десяти пунктов. Самопровозглашенные защитники «либерального миропорядка» уже заявили, что партия Орбана проиграет эти выборы законным путем, либо выиграет их незаконным путем, либо каким-то образом объявит чрезвычайное положение и попытается аннулировать результаты.

Некоторые предлагают устроить нечто вроде украинской революции в Будапеште, если Орбан победит. Постоянные утечки информации, что Орбан получает поддержку от Кремля и сам поддерживает Москву, призваны оправдать чрезвычайное иностранное вмешательство ЕС в выборы. Реальный контекст венгерских выборов заключается в том, сможет ли ЕС, используя местных посредников или международных союзников, сделать то, что он уже сделал в Румынии. В 2024 году первый тур национальных выборов в Румынии был аннулирован судами по обвинению в российском влиянии на социальные сети. Почему? Потому что побеждал кандидат, чья внешняя политика не была максимально враждебной к России. Ему запретили участвовать в повторных выборах. Эта тактика также использовалась в Америке в 2016 году, когда мнимое российское вмешательство было использовано для попытки дискредитировать первый срок Трампа, подчеркнул автор статьи.

«Иран вышел победителем из войны Трампа»

Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии на 39-й день войны против Ирана. Американский лидер опирался на помощь пакистанских посредников и на мирный план из десяти пунктов, предложенный самим Ираном. Таким образом, Иран выиграл войну 2026 года, пишет Asia Times. Речь идет не об отправке США в нокаут, а о том, что обычному парню удалось выстоять в поединке с чемпионом мира по боксу, отметил автор статьи. Попытка Израиля и США обезглавить правительство Ирана провалилась.

По версии автора Asia Times, Израиль выходит из войны изгоем. США слишком богаты, велики и могущественны, чтобы быть изгоем, но их авторитет, безусловно, резко упал, и в будущем они могут рассчитывать на гораздо меньшее сотрудничество. Иран, вероятно, нанес ущерб на миллиард долларов 13 американским военным базам на Ближнем Востоке. Тегеран использовал дешевые беспилотники для уничтожения радиолокационных установок, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов долларов. Также Иран продемонстрировал, что наличие американской военной базы не защищает принимающую страну, а, наоборот, подвергает ее большей опасности. У Израиля перехватчики заканчиваются быстрее, чем у Ирана - баллистические ракеты, так что если война продолжится, в какой-то момент Израиль окажется легкой мишенью, считает автор статьи.

Возможен ли прямой конфликт России с НАТО из-за атак ВСУ?

Атаки беспилотников ВСУ, попадающих в Россию через страны Балтии, вряд ли приведут к прямому конфликту Москвы с одной из стран НАТО, но риск, что ситуация может выйти из-под контроля, сохраняется, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на американских экспертов. С точки зрения Москвы, атаки дронов ВСУ могут основываться на разведывательных данных, навигационной поддержке или пусковых коридорах, связанных со странами НАТО, особенно с Эстонией и Латвией.

Россия давно рассматривает украинский кризис не просто как конфликт с Киевом, а как опосредованное противостояние с Западом. Наиболее вероятным сценарием в ближайшие месяцы американские эксперты назвали «асимметричные меры» в отношении балтийских государств. По их версии, страны Балтии могут столкнуться с кибератаками, ростом активности в области радиоэлектронной борьбы или с «тайными диверсионными операциями». Эти гибридные меры, вероятно, усилятся в преддверии сентябрьских президентских выборов в Эстонии и октябрьских парламентских выборов в Латвии. Тем не менее, риск просчетов остается реальным. Ситуация может ухудшиться по мере расширения применения дронов в регионе. Это откроет путь для инцидентов, которые могут спровоцировать более масштабный конфликт между Россией и НАТО.

Сближение Турции с Украиной

В последнее время отношения между Турцией и Украиной развиваются в позитивном ключе, пишет Cumhuriyet. Владимир Зеленский совершил неожиданный визит в Турцию 4 апреля и встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров Зеленский сказал, что это была «одна из самых позитивных встреч за все эти годы». Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор 3 апреля, за день до визита Зеленского в Турцию. Путин и Эрдоган подчеркнули важность скоординированных мер по обеспечению безопасности в Черном море на фоне попыток ВСУ атаковать газовую инфраструктуру.

Эксперт по энергетике, бывший дипломат Мехмет Огютчу заявил Cumhuriyet, что Турция не занимает чью-либо сторону и сохраняет нейтралитет: страна стремится к балансу. По его мнению, Турция должна подкреплять свою энергетическую дипломатию конкретными проектами. Необходимо оперативно внедрять СПГ, хранилища, электросети, мобильные энергетические решения и инвестиции в возобновляемые источники энергии. В то же время безопасность энергетической инфраструктуры в Черном море должна быть четко определена как красная линия, подчеркнул эксперт. Россия компенсирует за счет Азии ту долю рынка, которую она потеряла в Европе. Однако Москва не отказалась от возможности использовать Турцию в качестве энергетического хаба - этот вопрос может снова вернуться на повестку дня в будущем.