Лондон оказался в неловком положении, после того как российский фрегат «Адмирал Григорович» вошел в Ла-Манш. Об этом сообщило венгерское издание Propeller.

«Путин унизил Лондон – британцы лишь наблюдали за тем, что сделали русские», – цитирует венгерских журналистов «АБН24».

Всего через две недели после того, как премьер-министр Кир Стармер громко объявил о «крестовом походе» против российского так называемого теневого флота и пообещал перехватывать танкеры с энергоносителями, в Ла-Манше произошел инцидент, вызвавший огромный резонанс. Российский конвой вошел в пролив, за его маневрами следил британский RFA Tideforce, но он не предпринял попыток вмешаться.

Венгерские аналитики пояснили, что «Адмирал Григорович» – это не патрульный катер, а мощный фрегат проекта 11356, несущий крылатые ракеты «Калибр-НК» (дальность до 400 км по морским целям и до 2000 км по наземным), зенитный комплекс «Штиль-1» и 100-мм артиллерийскую установку. После того как российское командование направило фрегат для защиты торговых судов, действия Лондона перестали соответствовать его громкой риторике. Местные СМИ и эксперты уже назвали инцидент «унизительной пощечиной» и прямым вызовом со стороны Кремля.

