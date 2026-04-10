Афганец арестован за звонки джиннам

Сотрудники Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана арестовали жителя провинции Кабул за общение с джиннами по мобильному телефону. Об этом пишет информагентство Pajhwok.

По данным ведомства, которые приводит издание, житель уезда Суроби в одной из программ Pajhwok Afghan News говорил о том, что может защитить одержимых злыми духами, общаясь с джиннами по мобильному телефону.

«Задержанный утверждал, что джинны понимали его. Подобные заявления считаются суевериями и противоречат принципам ислама», - приводит агентство заявление министерства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что только за прошедшую неделю в разных провинциях страны были арестованы 24 предполагаемых «колдуна».

Ранее в Афганистане было объявлено об ужесточении борьбы с магами и колдунами. В 2023 году представитель Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана подчеркнул, что колдуны создают проблемы в семьях, вызывая конфликты между супругами, и вредят бизнесу, а также используют свои «шарлатанские навыки, амулеты и прочую символику с целью личного обогащения».