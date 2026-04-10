Владимир Зеленский заявил, что трубопровод «Дружба» отремонтируют весной, однако Киев не хочет нести ответственность за поставки нефти. Его слова приводит «Укринформ».

По его словам, Украина займётся ремонтом, потому что была такая договорённость, но отвечать за транзит должен Евросоюз.

«Ответственность за поставки будет за европейцами», — заключил он.

Ранее стало известно, что Украина задержала миссию Европейского союза для инспекции нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Издание EURACTIV писало, что это решение вызвало разногласия и недовольство в европейских столицах и Брюсселе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Украина использует нефте- и газопроводы в качестве оружия для попыток шантажа стран Евросоюза.