Военную технику вывели для охраны заправок в Ирландии

В Ирландии военные на бронетехнике выехали охранять заправки. Тяжелую технику вывели на улицы для разблокировки объектов, которые протестующие блокируют уже третий день. Правительство Ирландии привлекло армию для разблокировки топливных депо и дорог.

Протестующие блокируют ключевые объекты инфраструктуры, включая единственный нефтеперерабатывающий завод в Уайтгейте и крупные топливные депо в Лимерике и Голуэе. Это привело к перебоям с поставками топлива на многие заправки.

Министр юстиции Джим О'Каллаган заявил, что блокировка критически важной национальной инфраструктуры недопустима.

«Блокировка критически важной национальной инфраструктуры недопустима, и мы запросили помощь сил обороны», - заявил он.

Министр обороны Хелен МакЭнти отметила, что действия некоторых протестующих уже перешли в уголовное поведение. Премьер-министр Михол Мартин подчеркнул, что блокады ставят под угрозу поставки продовольствия и медикаментов.

«Это акт национального саботажа», - заявил он.

Армия Ирландии предоставит тяжелые эвакуаторы и технику для удаления грузовиков и тракторов, которые перекрывают доступ к депо и заводу. Видео с колоннами бронетранспортеров Mowag, которые распространяют в соцсетях, не связаны с протестами, утверждают военные.

«Это плановые учения 128-го пехотного батальона перед развертыванием в миссии ООН в Ливане», - сообщили в Силах обороны Ирландии.

Протесты продолжаются третий день. Участники требуют от правительства дополнительных мер по снижению цен на топливо, которые резко выросли из-за войны на Ближнем Востоке.

Европа сильно зависит от импорта нефти и нефтепродуктов. Хотя прямые поставки через Ормузский пролив для ЕС невелики, скачок цен на нефть на мировых рынках привел к росту цен на бензин и дизельное топливо по всему континенту. Еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен предложил европейцам меньше ездить и летать, чтобы экономии топливо в условиях кризиса.

Дизельное топливо в среднем по Евросоюзу подорожал на 30%, бензин - на 15-20%. В ряде стран, например в Германии и Италии, цена бензина превысила 2 евро за литр.