Война с Ираном расколола НАТО. Некоторые из европейских членов альянса опасаются, что принимаемые в Брюсселе решения сорвут попытки убедить США не выводить свои войска из Европы, пишет Financial Times.

Если предыдущие нападки Трампа на НАТО вызывали единодушную реакцию европейских союзников, то война с Ираном привела к расколу между ними. Как сообщили изданию четыре дипломата из стран НАТО, отказ ряда стран ЕС предоставить США доступ к базам был слишком радикальным шагом. Теперь страны должны тем или иным способом показать Трампу свою полезность.

Один из высокопоставленных дипломатов НАТО, комментируя ситуацию, назвал ее "голом в свои ворота". Отмечается, что цена последствий может быть огромной. Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из альянса после отказа союзников помогать Вашингтону в операции против Ирана.