«Агрессивный национализм»: США осознали опасность Украины для Запада

В США откровенно предупредили европейцев о том, что безоговорочная поддержка Киева и ставка на дальнейшее вооружение не доведут до добра. Смогут ли прислушаться к этому предупреждению в Европе, разбиралось РИА Новости.

С резонансной публикацией выступило американское издание The Wall Street Journal (WSJ). Публикация была обращена к партнерам Вашингтона и в ней содержится предупреждение, что ставка Европы на дальнейшее вооружение киевского режима может не сыграть.

Стремясь превратить Украину в «буфер против России», ЕС закрывает глаза на очевидную антидемократичность киевского режима, и может в итоге получить у своих границ «хорошо вооруженное, глубоко травмированное и политически нестабильное» государство, отмечают американцы.

«Показателен сам по себе тот факт, что американские аналитики уже не просто говорят о расхождении позиций Вашингтона и европейских столиц, а акцентируют внимание именно на обреченности курса поддержки киевского режима», — отмечает агентство.

При этом опрошенные им политологи уверены, что в США действительно гораздо более прагматично, нежели европейцы, смотрят на украинскую ситуацию, однако, так как американцам этот конфликт прямо не угрожает, они могут воспринимать его как своеобразную игру.

«В отличие от европейцев, американцы видят все изъяны современной Украины. То есть понимают: это квазигосударство, которое в перспективе может создать немало проблем для стран, поддерживающих его сейчас», — заметил профессор политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

По его словам, уже ясно, что украинская государственность «формировалась на началах агрессивного национализма и войны всех против всех», а сама Украина является «своего рода «черной дырой» на теле Европы».

Эксперт также отметил, что американцы понимают, что в перспективе им, как и Европе, неизбежно придется иметь дело с Россией.

«В общем, американцы стараются призвать партнеров к большему прагматизму по отношению к Украине. Тем более что она все громче о себе заявляет, старается вмешиваться в другие конфликты, предоставлять услуги дроноводов на разных направлениях. Обкатку на Украине проходят члены латиноамериканских наркокартелей», — констатировал Шатилов.

В свою очередь политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что для США эта ситуация «подобна игре», так как конфликт на Украине для них не является вопросом выживания.

«То они киевский режим поддерживали, то якобы уже не помогают ему — и так во всем. Европейцы же из-за близости к конфликту стараются выстроить какую-то долгосрочную линию поведения. В том числе и поэтому ЕС и Штатам тяжело договориться сейчас», — пояснил он.

При этом, несмотря на прогнозы WSJ о проблемном будущем Украины, не стоит переоценивать американскую позицию и считать, что в Вашингтоне произошла принципиальная смена парадигмы, заметил эксперт.

Напомним, что в 2026 году Владимир Зеленский неоднократно поднимал вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, требовал назвать конкретные сроки подписания документов. Однако генсек альянса Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров этот вопрос. А накануне он подчеркнул, что идея о вступлении Украины в Североатлантический альянс более не обсуждается, вместо этого страны НАТО гарантируют Киеву безопасность.