Трамп наорал на Рютте

Президент США Дональд Трамп вышел из себя во время встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, пригрозив наказать те страны НАТО, которые «недостаточно» поддерживают Вашингтон. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Трамп был вне себя от гнева во время встречи в Белом доме с Рютте. Он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают США (в контексте военной операции с Ираном — прим. «Ленты.ру»)», — рассказали собеседники издания.

При этом американский лидер не уточнил, какие конкретно меры он намерен предпринять в отношении союзников по военному блоку. По словам чиновников НАТО, злость Трампа в отношении Франции и Испании стала «центральной темой» встречи в Белом доме.

7 апреля пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает НАТО враждебным альянсом, воспринимающим Москву как врага. Таким образом он прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из альянса.