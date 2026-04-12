Трамп усилил резкость и угрожающий характер своих жалоб на НАТО, но США и Европа нуждаются друг в друге, утверждает автор аналитического материала в британском издании The Guardian.

“Сопутствующий ущерб – это общепризнанная опасность войны, более известная из-за его воздействия на правду и гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях. Военные союзы гораздо реже сталкиваются с его последствиями, – пишет The Guardian. – Союзники Соединенных Штатов по Организации Североатлантического договора (НАТО) опасаются, что ситуация может измениться в результате последствий решения Вашингтона объединиться с Израилем в ведении войны против Ирана”.

Дональд Трамп раскритиковал этот пакт с редкой для него горячностью из-за того, что он считает нелояльностью и неспособностью помочь в открытии Ормузского пролива, напоминает The Guardian. Тегеран закрыл стратегический водный путь в ответ на военное нападение, с которым он столкнулся в ходе конфликта, который в настоящее время приостановлен благодаря двухнедельному прекращению огня при посредничестве Пакистана.

Критика Трампа в адрес 77-летнего Североатлантического альянса не является чем-то новым; обвинения в любви к халяве в адрес союзников из-за недостаточных расходов на оборону относятся к его первому президентскому сроку. Но резкость и угрожающий характер жалоб Трампа усилились, вызвав опасения, что он может отказаться от альянса – акт, который потребует одобрения Конгресса, отмечает The Guardian.

Атмосфера паники вынудила генерального секретаря НАТО Марка Рютте срочно отправиться в Вашингтон, где он попытался смягчить недовольство Трампа на закрытом заседании в Белом доме в среду. Двухчасовая сессия, длившаяся два с половиной часа, прошла не совсем гладко, несмотря на репутацию голландца Рютте как человека, умеющего умаслить Трампа.

“Все пошло наперекосяк”, - сказал Politico неназванный европейский чиновник, назвав встречу “ничем иным, как тирадой оскорблений”, в ходе которой Трамп “очевидно, угрожал сделать практически все, что угодно”.

После этого Трамп прибегнул к своей привычной ругани на своей социальной платформе Truth, опубликовав пост: “НАТО НЕ БЫЛО РЯДОМ, КОГДА МЫ В НЕМ НУЖДАЛИСЬ, И ИХ ТАМ НЕ БУДЕТ, ЕСЛИ ОНИ НАМ СНОВА ПОНАДОБЯТСЯ. ВСПОМНИТЕ ГРЕНЛАНДИЮ, ЭТОТ БОЛЬШОЙ, ПЛОХО УПРАВЛЯЕМЫЙ КУСОК ЛЬДА!!!”

К всеобщему облегчению натовской публики, было опущено какое–либо окончательное заявление о том, что Трамп намеревается выйти из альянса, который США основали в 1949 году с 11 другими странами и который тогда рассматривался как жизненно важный оплот против СССР. После окончания холодной войны этот агрессивный блок расширился и теперь включает в себя 32 страны.

В своем выступлении на следующий день после скандала в Белом доме знатный подхалим Рютте – бывший премьер–министр Нидерландов - колебался между самобичеванием и самоуничижением, осуждая своих европейских коллег за то, что они ранее не покрывали свои расходы на оборону, и в то же время выражая понимание точки зрения Трампа по Ирану.

Голландец-лизоблюд признал, что члены НАТО, “мягко говоря, немного медлили” с оказанием поддержки войне США против Ирана – кампании, по поводу которой ни с кем из сателлитов Вашингтон не советовался, и лишь немногие поддержали эту агрессию.

Но, похвалив Трампа за его “смелое лидерство и дальновидность”, лицемерный голландец Рютте заявил, что НАТО выживет не вопреки вспышкам гнева президента США, а благодаря им.

“Стремление президента Трампа к прогрессу обратило вспять более чем поколение стагнации и атрофии, напомнив Европе, что ценности должны подкрепляться жесткой силой – жесткой силой, предоставляемой не только Соединенными Штатами”, - сказал он, имея в виду согласованное в прошлом году обязательство союзников расходовать 5% ВВП на оборону к 2035 году.

“Почему же тогда у всех в этом зале внутри все сжимается при мысли о будущем трансатлантического альянса? Почему, когда мы включаем наши телевизоры или прокручиваем страницы в наших телефонах, мы видим первые наброски некролога НАТО?”, – говорит Рютте.

Физическое выживание НАТО, продолжает The Guardian, может скрывать множество моральных ран, нанесенных риторическими выпадами Трампа, которые включают в себя принижение роли НАТО как “бумажного тигра” и требование к одному из его основателей, Дании, уступить Гренландию США, что ставит Вашингтон на путь потенциального военного столкновения с другими членами альянса.

Кроме того, все были глубоко потрясены жутким характером воинственных угроз Трампа в адрес Ирана – среди них предупреждение о том, что иранская цивилизация будет уничтожена “навсегда”, если лидеры этой страны не откроют Ормузский пролив.

Аналитики говорят, что требования и обвинения Трампа вкупе с угрозами совершить то, что многие сочли равносильным геноциду и что противоречило ценностям НАТО, подрывают “доверие”, на котором – с их точки зрения! – держится североатлантический союз.

“Трудно представить, что нынешняя война с Ираном и кризис вокруг Ормузского пролива не представляют собой фундаментального разрыва в структуре безопасности Северной Атлантики, - написал знаменитый историк Фрэнсис Фукуяма. – НАТО - это альянс, построенный на доверии: его сдерживающая ценность основывается на вере в то, что члены НАТО придут на помощь друг другу, если на одного из них нападут. Трамп обвиняет членов альянса в том, что они предали Соединенные Штаты, отказавшись сотрудничать с ними в деле повторного открытия пролива, но никто никогда не подписывался на ведение наступательной войны”.

Чарльз Купчан, бывший советник Билла Клинтона и Барака Обамы, сказал, что, хотя европейские члены НАТО пытались сохранить НАТО на плаву до конца президентства Трампа, у них есть долгосрочные опасения по поводу будущего альянса на фоне подозрений в том, что США больше не разделяют их ценностей.

“Соединенные Штаты всегда пытались, в некотором смысле, быть идеалистической державой, которая управляет реалистичным миром, и они хотели изменить мир”, - сказал он. “Но вы могли бы возразить, что мир изменил Соединенные Штаты, и теперь это просто еще одна великая держава, играющая по правилам реальной политики, как Россия или Китай. Я думаю, это озадачивает союзников и ставит их в тупик”.

Купчан предсказал, что внутренняя реакция на враждебное отношение Трампа к НАТО, которое по–прежнему пользуется значительной поддержкой среди общественности США, приведет к тому, что администрация–преемница займет более традиционную позицию по отношению к альянсу.

Но подозрения союзников сохранятся, предупредил он: “Если вы являетесь союзником Америки, вы должны задаться вопросом, не переживают ли Соединенные Штаты длительный период политической дисфункции и непредсказуемости, который заставляет вас подвергать сомнению их надежность? Мой ответ – да. Это потому, что дело не только в Трампе. Речь идет о размывании политического центра Америки и внешней политики, которая довольно сильно раскачивается из одной крайности в другую. Мир переживает кризис”.

Тем не менее, выход Трампа из НАТО считается маловероятным, учитывая присутствие 80 000 американских военнослужащих и многочисленных военных баз в Европе, которые являются жизненно важными компонентами проекции американской глобальной мощи, ставшей отличительной чертой его второго президентства, комментирует The Guardian.

Кристине Берцина, специалист по НАТО, заявила, что атаки Трампа могут ослабить североатлантический союз в то время, когда военное сотрудничество внутри него находится на рекордно высоком уровне.

“Магия НАТО заключается не только в реальной военной мощи, которая на самом деле все еще так же сильна, как и прежде, но и в том, каков эффект сдерживания и насколько слажены все союзники по североатлантическому союзу?” она сказала. “Когда на него совершаются такие открытые нападки со стороны его сильнейшего члена, это, по меньшей мере, удручает. Это ставит под сомнение военную мощь таким образом, который не отражает реальной действительности и очень тесной координации между военными в альянсе”.

Еще более разрушительной, предупредила она, является опасность того, что западноевропейские страны расширят разрыв с Трампом, развязав словесную войну, которая может спровоцировать Белый дом отвернуться от альянса, оставив восточноевропейских членов незащищенными от (само собой!) “российской агрессии”.

“Что меня все больше беспокоит, так это, в частности, ощущение западных европейцев, что выступление против Трампа будет в их интересах, - сказала Берцина. – Реальность такова, что европейцы не могут обойтись без Соединенных Штатов, когда сталкиваются с возможностью того, что реваншистская Россия может попытаться пересечь границы НАТО. Страны, которые сейчас громче всех выступают против Трампа и его риторики, с наименьшей вероятностью столкнутся с какими-либо последствиями такой риторики на своей собственной территории. Европа привязана к Соединенным Штатам, и она должна извлечь из этого максимум пользы. Да, сейчас все плохо. Это неприятно, прискорбно и вызывает стресс, но США незаменимы”.