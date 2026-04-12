Президент Сербии Вучич поддержал Орбана перед выборами

Президент Сербии Александр Вучич поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреле 2026 года. Пост он опубликовал в соцсети Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не знаю, выиграет ли Виктор или проиграет. Знаю только, что я бесконечно ему благодарен за дружеские отношения сербов и венгров. Без него этой дружбы бы не было. Каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и моя поддержка ему на завтрашних выборах», — написал Вучич.

Президент Сербии также добавил, что даже если Орбан проиграет на выборах, сербы будут ему «вечно благодарны».

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. Главным соперником действующего премьер-министра Виктора Орбана на них станет лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» («Тиса») Петер Мадьяр.

В феврале президент США Дональд Трамп поддержал Орбана в преддверии парламентских выборов и назвал его другом.

С 7 по 8 апреля в Венгрию с официальным визитом приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Вашингтон считает Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, которые могут взять на себя роль миротворца.