Раскрыта главная ловушка возможного соглашения с Украиной

Даже если Москва и Киев сядут за стол переговоров, угроза новых атак сохранится. Запад не намерен менять свою позицию по поводу российских регионов, а значит, любые договоренности будут лишь паузой перед новым витком конфликта. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Он обратил внимание на ключевую проблему: Запад по-прежнему отказывается признавать Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями.

«Запад нам "объяснил", что Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская, Днепропетровская области не являются территорией России. Основания для того, чтобы нападать на нас снова и снова, сохраняются», — подчеркнул эксперт.

По его словам, удерживая контроль над оставшейся частью Украины, Запад будет и дальше накачивать оружием местные власти. В этой связи Онуфриенко призвал честно оценить реальность.