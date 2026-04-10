Трамп опубликовал шокирующее видео убийства женщины молотком

Дональд Трамп опубликовал откровенное видео убийства женщины во Флориде. Пост президента в социальной сети Truth соответствует шаблону использования шокирующего видео, чтобы посеять страх перед иммиграцией и оправдать массовую депортацию, утверждают его критики.

Осаждаемый вопросами о его агрессии в Иране и заявлением его жены Мелании о Джеффри Эпштейне, Дональд Трамп попытался вернуть внутриамерикансую дискуссию к своим решениям в отношении иммиграции, опубликовав откровенное, тревожное видео, на котором женщина во Флориде была убита на прошлой неделе человеком, которого он назвал нелегальным иммигрантом с Гаити.

На видеозаписи, снятой камерой наблюдения возле заправочной станции Форт-Майерс, видно, как мужчина, опознанный властями как иммигрант с Гаити, забил молотком до смерти женщину, которая, как сообщается, работала продавщицей на заправке.

Решение Трампа распространить такие наглядные изображения смерти женщины, разместив их для миллионов своих подписчиков в социальной сети Truth, выглядит поразительным, но является частью традиции использования шокирующего видео о насилии, приписываемого иммигрантам без документов, чтобы посеять страх перед иммиграцией и оправдать массовую депортацию, комментирует The Guardian.

Так, в своем январском обращении к нации, когда Трамп представил мать украинки Ирины Заруцкой, которая была убита в Шарлотте, штат Северная Каролина, в прошлом году, он подробно остановился на кровавых кадрах с камеры видеонаблюдения.

“Никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она подняла глаза на нападавшего в последние секунды своей жизни”, - сказал президент США, когда мать убитой плакала в галерее.

Трамп также попытался представить эти снимки в качестве аргумента против иммиграции, назвав уроженца Северной Каролины, арестованного по обвинению в убийстве Заруцкой, иммигрантом.

“Она избежала жестокой войны только для того, чтобы быть убитой закоренелым преступником, выпущенным на свободу, чтобы убивать в Америке, прибывшей через открытые границы”, - заявил Трамп.

Видео, которое Трамп опубликовал в четверг, было первоначально опубликовано корреспондентом Fox News Биллом Мелугином во вторник, в тот же день, когда Трамп угрожал совершить военное преступление, разбомбив гражданскую инфраструктуру Ирана. Министерство внутренней безопасности (DHS) заявило в заявлении, что подозреваемый в нападении, находившийся под стражей, был “освобожден” в 2022 году администрацией Байдена и получил временный защищенный статус, хотя неясно, является ли эта информация точной.

Как пишет The Guardian, Трамп пытается разжечь ненависть к гаитянам, получившим временное убежище в США, со времен своей предвыборной кампании 2024 года, когда он выступил с обвинением в том, что гаитяне в Спрингфилде, штат Огайо, “поедают домашних питомцев людей, которые там живут”.

Необоснованная теория заговора о том, что гаитянские иммигранты едят домашних животных, была впервые популяризирована в позапрошлом году Джей Ди Вэнсом, сенатором от штата Огайо, который стал вице-президентом Трампа, напоминает The Guardian. В то же время Вэнс утверждал, что гаитян, которые имеюь законное право жить и работать в США с временным защищенным статусом, следует считать “незаконными”, поскольку закон был нарушен.

Попытки администрации лишить гаитянцев и других иммигрантов, ищущих безопасности, статуса временно защищенных, были заблокированы несколькими судами, пишет The Guardian.

Шокирующее видео с убийством было впервые опубликовано в социальных сетях ранее в четверг Министерством внутренней безопасности США. Министерство последовательно использовало изображения в социальных сетях для разжигания антииммигрантских настроений на фоне масштабных репрессий, которые также были направлены против легальных иммигрантов, с заявленной целью депортации более четверти нынешнего населения США, отмечает The Guardian.

На прошлой неделе газета Fort Myers News-Press сообщила, что подозреваемый в убийстве бездомный попытался снять наличные в банкомате на заправочной станции и, не сумев этого сделать, потребовал, чтобы кассир выдал ему наличные. На следующий день он смертельно ранил молотком продавщицу, которая была иммигранткой из Бангладеш, сообщило издание.