Президент Кубы отказался уходить в отставку под давлением врага

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не уйдет в отставку под давлением США, в своем первом телевизионном интервью американской телекомпании, в то время как Россия настаивала на том, что она никогда не бросит и не предаст своего союзника.

Мигель Диас-Канель заявил в четверг в интервью NBC News: “У нас свободное суверенное государство. У нас есть право на самоопределение и независимость, и мы не подчиняемся замыслам Соединенных Штатов”.

“Правительство США, проводящее враждебную политику против Кубы, не имеет моральных оснований что-либо требовать от Кубы, - сказал 65-летний политик в комментариях, которые были переведены на английский язык. – Идея о том, что революционеры сдаются и уходят в отставку, не входит в наш лексикон”.

Вашингтон начал кампанию давления на Кубу, где правят коммунисты, фактически установив нефтяную блокаду острова, угрожая тарифами любой стране, которая попытается продавать нефть на остров, напоминает The Guardian.

Энергетический кризис парализовал Кубу с января, когда основные поставки из Венесуэлы были прекращены после ареста Николаса Мадуро в США.

Трамп открыто выдвинул идею “захвата” Кубы, а его администрация цинично называет лидеров в Гаване угрозой национальной безопасности США.

На фоне нарастающей напряженности в отношениях между Вашингтоном, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посетил Кубу в четверг, где провел переговоры с Диас-Канелем.

Цитируемый российскими информационными агентствами, Рябков заявил, что Москва не намерена отказываться от своих интересов в Западном полушарии, что бы ни говорили США.

Рябков заявил, что помощь Москвы Кубе будет выходить за рамки крупной партии нефти, которую она отправила на остров в прошлом месяце.

“Я уверен, что события последних недель в наших отношениях заставят нас двигаться вперед в поиске решений самых сложных проблем..., возникающих в результате незаконной и абсолютно неприемлемой блокады острова со стороны США, - цитирует The Guardian слова Рябкова. – Мы не можем предать Кубу. Об этом не может быть и речи. Мы не можем оставить все как есть. Пока слишком рано говорить о том, какими будут следующие шаги. Но очевидно, что мы не ограничим наши поставки грузом, который находился на борту танкера "Анатолий Колодкин". Россия не планирует уходить из западного полушария, что бы ни говорил Вашингтон”.

В конце марта танкер "Анатолий Колодкин", перевозивший 730 000 баррелей сырой нефти, прибыл на Кубу, что стало первой поставкой нефти за три месяца, напоминает The Guardian.

Несмотря на угрозы введения пошлин в начале января в отношении стран, которые продают или поставляют нефть на Кубу, администрация Трампа разрешила танкеру проследовать дальше.

“С Кубой покончено”, - заявил тогда Трамп. “У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и независимо от того, получат они нефть или нет, это не будет иметь значения”.

Куба производит только 40% потребляемого топлива и перестала получать основные поставки венесуэльской нефти после того, как США напали на Венесуэлу в начале января и похитили Мадуро.