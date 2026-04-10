Си Цзиньпин впервые за 10 лет встретился с лидером партии Гоминьдан

Глава КНР Си Цзиньпин в пятницу встретился в Пекине с председателем тайваньской партии Гоминьдан Чэн Ли-Вунь. Этот визит - первый за последние десять лет - состоялся по инициативе ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), пишет газета "Хуаньцю шибао".

По словам Си Цзиньпина, встреча председателей КПК и Гоминьдана имеет большое значение для развития отношений между двумя партиями и укрепления связей через Тайваньский пролив, люди по обе стороны которого надеются на мир, спокойствие и улучшение условий жизни.