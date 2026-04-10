Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф обвинил Израиль в геноциде палестинцев и призвал ограничить «безнаказанность, которой тот пользуется». Перевод его слов приводит «Раптли. Первое Российское Видеоагентство».

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождались масштабными разрушениями и массовой гибелью людей, в том числе детей.

Специальная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В 72-страничном отчете указано, что Израиль совершил четыре из пяти «актов геноцида», определенных Конвенцией 1948 года.

По словам министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа, Израиль за последние два с половиной года совершил «массовое уничтожение палестинцев», и это стало «одной из темных глав в истории человечества».

«И это тоже следует учитывать, если на Ближнем Востоке должен установиться прочный мир. Все эти проблемы привели к палестинскому кризису, к кризису в Ливане. Та фактическая безнаказанность, которой пользуется Израиль, должна быть ограничена», - подчеркнул он.

Министр обороны Пакистана также выразил надежду, что прекращение огня с Ираном «станет основой для устойчивого мира».

Напомним, что США и Израиль наносили удары по Ирану с 28 февраля. Также Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане. В ночь на среду, 8 апреля, Иран и США заявили о достижении договоренностей по прекращению огня на две недели. Вместе с тем, ВВС Израиля атаковали Бейрут. Ракетные атаки унесли жизни десятков человек, в том числе, детей.