Хаменеи выступил с обращением спустя 40 дней с убийства его отца Али
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал страны Персидского залива поддержать Тегеран. Такой призыв он опубликовал в соцсетях спустя 40 дней со дня смерти его отца Али.
«Я обращаюсь к южным соседям Ирана: вы являетесь свидетелями чуда. Поэтому наблюдайте внимательно, правильно понимайте ситуацию, стойте на правильной стороне», - говорится в публикации.
Хаменеи подчеркнул, что Иран никогда не стремился к тому, чтобы начинать с кем-то конфликты. В то же время он заявил, что Тегеран будет требовать репарации за причиненный ущерб.
