Раскрыта роль Буданова* в мирных переговорах по Украине

Кирилл Буданов назначался главой офиса президента Украины под «определенную политическую историю», чтобы довести мирные переговоры до конца.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Кирилл заходил под определенную политическую историю, довести до конца мирные переговоры, а дальше - возможно, в каком-то формате участвовать в выборах. А сейчас ему приходится вникать в суть рутинных процессов», — заявил собеседник издания.

Как отмечается в материале, у Буданова существуют «неформальные переговорные каналы, которые в том числе помогали в обмене пленными». Переход Буданова в офис Владимира Зеленского должен был бы сделать процесс переговоров более скоординированным и сосредоточить его в рамках единого центра, говорится в тексте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с российской и американской делегациями по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, стороны условились в ближайшее время организовать встречу в трехстороннем формате или две последовательные встречи американской делегацией с российскими переговорщиками в Москве и с украинскими — в Киеве.