В Финляндии зафиксированы случаи усыпления домашних животных, принадлежащих украинским беженцам, после вмешательства ветеринарных служб. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

По словам одной из заявительниц Ольги Трещевой, ее 13-летнего пекинеса усыпили в клинике на юге страны в 2024 году. Она утверждает, что изначально речь шла о лечении, однако позже врачи сообщили о тяжелом состоянии животного и необходимости эвтаназии, выставив счет около 300 евро.

Отмечается, что, по ее версии, дополнительные обследования не проводились, а возможность лечения не рассматривалась. После обращения в клинику к ней прибыла служба защиты животных, после чего собаку якобы усыпили.

Волонтер Веера Мустонен сообщила, что аналогичные случаи происходили и с другими беженцами. При этом финские официальные структуры не комментируют конкретные ситуации, ссылаясь на действующее законодательство, допускающее эвтаназию животных в определенных случаях.

Беженцы сталкиваются с проблемами и в других странах: в октябре 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины.

В начале декабря того же года преподаватель одного из польских учебных заведений оскорбил украинских подростков, назвав их «сволочами», после чего на них напали другие ученики.