США ждут потрясения: в России допустили поражение республиканцев и импичмент Трампа

Во внутренней политике США в ближайшее время возможны серьезные изменения. Политтехнолог и американист Дмитрий Бавырин считает, что республиканцев может ожидать масштабное поражение на выборах в Конгресс, а в отношении Дональда Трампа не исключен запуск процедуры импичмента.

«Во внутренней политике США я ожидаю исторического поражения республиканцев на выборах в Конгресс в ноябре, а следующей весной ожидаю импичмента Дональда Трампа», – указал эксперт.

Он отметил, что ситуация на международной арене остается напряженной – главным очагом противоречий по-прежнему выступает Ближний Восток, где пересекаются интересы сразу нескольких крупных игроков. По его оценке, если рассматривать текущие процессы через призму усиления Китая, то Пекин оказался в выигрыше.

Бавырин подчеркнул, что Китай укрепил свои позиции и сблизился с Россией, а также получил возможность выступить в роли посредника на мировой арене. При благоприятном развитии событий председатель КНР Си Цзиньпин в будущем может даже рассматриваться как кандидат на Нобелевскую премию мира, хотя вероятность такого исхода остается минимальной, передает «Украина.ру».

Ранее сообщалось о подготовке переговоров между США и Ираном, которые должны начаться 11 апреля на территории Пакистана. Американская сторона может поднять вопрос о передаче ядерного топлива.