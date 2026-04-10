Попытки Европейского союза (ЕС) изолировать России не увенчались успехом. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель в разговоре с РИА Новости.

По его словам, все больше людей в объединении начинают сомневаться в правильности антироссийских санкций, считая, что нынешний курс ставит ЕС в сложное положение.

«Усилия по изоляции России с треском провалились, и нам нужно выработать новую стратегию. (...) В конце концов, Россия — это крупнейшая страна Европы», — отметил евродепутат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не обсуждает вопросы о снятии антироссийских санкций, поскольку они незаконны и не существуют для нее.