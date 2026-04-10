Президент России Владимир Путин является рациональным и уверенным в своих решениях лидером. Такое мнение в интервью ТАСС высказал международный эксперт в сфере высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск.

Комментируя политические фигуры России и США, он отметил, что и Путин, и Дональд Трамп действуют как прагматичные политики. По его оценке, российский президент демонстрирует стабильность и последовательность в своей позиции, а бывший и действующий президент США обладает значительным жизненным опытом.

Маск также допустил возможность прямого диалога между лидерами. По его мнению, при личном общении стороны могли бы быстро прийти к договоренностям, хотя их содержание не обязательно устроило бы другие страны.

Заявление прозвучало в рамках интервью, посвященного вопросам международной политики и взаимодействия крупнейших государств.