На Бали ликвидировали русские и украинские деревни

Губернатор популярного индонезийского острова Бали И Ваян Костер заявил, что появившиеся в районе Убуда деревни, в которых жили граждане РФ и Украины, ликвидированы.

По словам губернатора, приезжавшие на остров иностранцы не только отдыхали, но еще и вкладывали деньги, открывая свой бизнес.

"Часть из них селилась в одном эксклюзивном районе - в Убуде. В основном там были россияне и украинцы. Даже появилось выражение "русская деревня", - сообщил Костер в интервью РИА Новости.

Он потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок.

Иностранцы должны жить "упорядочено, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры", подчеркнул чиновник.

Во время организованных властями и силовиками проверок были выявлены нарушения и "приняты правовые меры".