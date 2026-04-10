На Бали ликвидировали русские и украинские деревни
Губернатор популярного индонезийского острова Бали И Ваян Костер заявил, что появившиеся в районе Убуда деревни, в которых жили граждане РФ и Украины, ликвидированы.
По словам губернатора, приезжавшие на остров иностранцы не только отдыхали, но еще и вкладывали деньги, открывая свой бизнес.
"Часть из них селилась в одном эксклюзивном районе - в Убуде. В основном там были россияне и украинцы. Даже появилось выражение "русская деревня", - сообщил Костер в интервью РИА Новости.
Он потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок.
Иностранцы должны жить "упорядочено, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры", подчеркнул чиновник.
Во время организованных властями и силовиками проверок были выявлены нарушения и "приняты правовые меры".
"Сейчас этого уже нет. Больше нет ни русской деревни, ни украинской деревни", - резюмировал Костер.