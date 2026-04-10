Пока вы спали: реакция Зеленского на пасхальное перемирие и оскорбления Трампа в адрес Рютте

Зеленский отреагировал на объявленное Россией перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно", пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию главы киевского режима в Telegram-канале.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", - написал Зеленский.

Отмечается, что в четверг на сайте Кремля было опубликовано сообщение о решении президента России Владимира Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявить перемирие с 16.00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

СМИ: Трамп осыпал Рютте потоком оскорблений

Встреча президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте состояла из сплошного потока оскорблений, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"Разговор был сплошным потоком оскорблений. (Трамп. — Прим. ред.) по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно", — рассказал один из европейских чиновников.

По словам источника издания, американский лидер использовал встречу в Белом доме как возможность выплеснуть свое разочарование по поводу отказа Европы участвовать в войне с Ираном.

Стармер устроил истерику из-за Путина и Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер негативно высказался в адрес президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он безосновательно обвинил лидеров стран в скачках цен на электроэнергию, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру", — заявил Стармер.

Как сообщает издание, Стармеру скоро предстоят "непростые местные выборы", исход которых, вероятно, будет зависеть от внутренних проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Британии.

Трамп назвал действия Ирана по транзиту нефти нарушением договоренностей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушает договоренности в рамках двухнедельного перемирия. По словам американского лидера, Ирана плохо справляется с пропуском судов с нефтью через Ормузский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Social.

"Иран из рук вон плохо — некоторые сказали бы, бесчестно — справляется с обеспечением прохода нефти через Ормузский пролив. Это не соответствует нашим договоренностям!" – написал американский лидер.

Позже Дональд Трамп заявил, что Ирану лучше не взимать сборы с танкеров за проход через Ормузский пролив, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию президента США в соцсети Truth Social.

"Есть сообщения, что Иран взимает сборы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив - им лучше этого не делать, а если делают, им лучше остановиться сейчас", – написал американский лидер.

В США раскрыли, что Трамп сделает с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп может поругаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за его позиции по мирному соглашению с Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

"В ближайшие недели, по мере того как Трамп будет вести переговоры с Ираном о потенциальном соглашении, могут возникнуть новые разногласия с Нетаньяху", — пишет издание.

Как говорится в публикации, не желая публично сильно расходиться в позициях с американским лидером, израильский премьер, скорее всего, в частном порядке будет добиваться от Трампа более жестких переговоров с Ираном — и, в случае необходимости, даже продолжения войны.