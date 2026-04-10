В Финляндии отреагировали на угрозы Трампа в адрес НАТО

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон, заявил финской газете Iltalehti, что угрозы президента США Дональда Трампа вывести войска из Европы не стоят внимания.

По словам Орпо, агрессивная риторика Трампа уже наблюдалась неоднократно, и США давно угрожают пересмотреть отношение к защите Европы, поэтому ничего нового в этом нет.

Он подчеркнул, что идея возможного вывода войск заложена в стратегии безопасности США, однако Вашингтон крайне заинтересован в сохранении присутствия в Европе. Кроме того, решение о выходе из НАТО может принять только американский конгресс.

Мерц на фоне критики Трампа сделал заявление о НАТО

Напомним, что после встречи с Трампом Рютте заявил, что явно почувствовал разочарование американского лидера в отношении НАТО, а сам Трамп выразил уверенность, что альянс вновь не придет на помощь США, когда это потребуется.

Ранее сообщалось, что премьер Италии Мелони жестко высказалась о Трампе и его политике.