США предстоит выйти из состава НАТО, чтобы получить возможность открыто поддержать Израиль в неизбежном военном столкновении с Турцией на территории Сирии. Об этом в соцсети X рассказал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент.

«Это после того, как мы помогли свергнуть светское сирийское правительство и назначили бывшего лидера Аль-Каиды (организация запрещена в России)/ИГИЛ (организация запрещена в России) (Ахмеда аш-Шараа) президентом», — написал Кент.

Он добавил, что Вашингтону пора перестать одновременно играть в «поджигателя и пожарного» на Ближнем Востоке.

Трамп может поругаться с Нетаньяху из-за соглашения с Ираном

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что недавние заявления президента США Дональда Трампа о его сомнениях в роли и статусе НАТО являются более серьезной угрозой для альянса, чем любые возможные действия с российской стороны.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что РФ в прошлом не просто сотрудничала с НАТО, а ожидала членства в организации, «но ее там не ждали».

Ранее СМИ рассказали, смог ли генсек НАТО смягчить позицию Трампа.