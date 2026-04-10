Мерц на фоне критики Трампа сделал заявление о НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении сделать все возможное для сохранения единства Североатлантического альянса и не допустить выхода из него Соединенных Штатов Америки. Он высказался об этом во время пресс-конференции.

«Я твердо намерен сделать все, чтобы сохранить защиту НАТО для Европы, включая США. В любом случае, в настоящее время этот альянс ничем не заменить», — отметил канцлер ФРГ.

Мерц добавил, что по этой причине крайне заинтересован в том, чтобы сохранить блок и развивать его вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Трамп выразил разочарование тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана.