Хаменеи призвал страны залива поддержать Иран и заявил об Ормузе

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к странам Персидского залива с призывом поддержать Тегеран и занять его позицию. Об этом сообщают международные СМИ со ссылкой на заявление иранского руководства.

По его словам, Иран не намерен отказываться от своих требований и будет добиваться компенсаций от США и Израиля за нанесенный ущерб. Также он заявил о переходе к новому этапу контроля над Ормузским проливом.

В Тегеране рассматривают возможность закрепления контроля над этим маршрутом через соглашение со странами, использующими пролив для судоходства. При этом Иран настаивает на сохранении ключевой роли в управлении этим направлением.

В Иране поставили ультиматум США

Хаменеи подчеркнул, что Иран не стремится к военному конфликту, однако не намерен отступать от своих позиций и будет действовать совместно с союзниками.

Отдельно он заявил, что считает страну победившей стороной в текущем противостоянии.

Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером в марте после гибели аятоллы Али Хаменеи. Ряд западных изданий со ссылкой на разведданные сообщал о его состоянии здоровья, утверждая, что он проходит лечение в Куме и не участвует в принятии решений. Официального подтверждения этим данным не приводилось.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о достижении временного перемирия с Ираном сроком на две недели. По его словам, соглашение было достигнуто незадолго до окончания выдвинутого Вашингтоном ультиматума.

Перед этим США заявляли о готовности нанести удары по иранской инфраструктуре в случае отказа открыть Ормузский пролив.

По данным американских источников, перемирие стало результатом доработки предложений, обсуждавшихся с участием посредников. Позднее стороны согласовали условия прекращения огня.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пояснял, что Вашингтон согласился на перемирие после сигналов о готовности Тегерана открыть пролив. В Иране, в свою очередь, заявили о намерении восстановить судоходство в течение двух недель при координации с военными структурами.