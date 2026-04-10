В Китае откровенно злорадствуют: НАТО переживает самый серьезный кризис за последние 70 лет

Страны НАТО сами сделали то, что не удалось никому из противников Запада за всю историю альянса. Конфликт на Ближнем Востоке обострил внутренние противоречия внутри блока, и теперь даже скептики признают: НАТО осталось совсем немного до развала. «ФедералПресс» представляет эксклюзивный перевод статьи китайского издания Sohu.

«Дональд Трамп рассчитывал, что союзники по альянсу, как и раньше, поддержат Вашингтон – направят войска, технику и обеспечат политическую поддержку для давления на Иран и установления контроля над Ормузским проливом, через который проходят ключевые мировые энергетические потоки. Однако ожидания не оправдались», – указано в материале.

Так, Германия и Франция заявили, что не намерены участвовать в военных действиях, подчеркнув, что это не входит в оборонительные задачи НАТО. Великобритания заняла сдержанную позицию, ограничившись дипломатической поддержкой. Испания в свою очередь закрыла свое воздушное пространство для американской военной авиации, демонстрируя нежелание вовлекаться в конфликт.

Напряженность в НАТО: министр обороны Бельгии опасается ослабления альянса

При этом, как отмечают китайские аналитики, раньше европейские страны не смущал агрессивный характер операций США. Они всегда охотно сражались на стороне Вашингтона, даже когда речь не шла об обороне.

Такое поведение союзников вызвало резкую реакцию Белого дома. Если раньше о необходимости выхода из НАТО говорили только сам президент США и его единомышленники, то сейчас эти нарративы поддерживают даже ястребы, которые всегда настаивали на приверженности трансатлантическому единству.

Ярким примером стала позиция госсекретаря Марко Рубио. Еще до возвращения Трампа в Белый дом именно Рубио был инициатором закона, который запрещает президенту США единолично принимать решение о выходе из альянса или о снижении численности военного контингента в Европе. Однако теперь он занимает противоположную позицию и прямо говорит о необходимости пересмотреть отношения с союзниками, которые не готовы поддержать Америку.

При этом ближневосточный кризис рассматривается китайскими экспертами лишь как катализатор более глубоких противоречий внутри альянса. Они напоминают, что разлом начался еще раньше. США перестала устраивать роль финансового и военного донора НАТО, и Вашингтон потребовал от партнеров нарастить оборонные бюджеты и вносить более ощутимый вклад в общую безопасность.

Дополнительное напряжение, как отмечается, вызвали заявления президента США по Гренландии. Кроме того, нынешняя администрация Белого дома сильно отличается позицией по Украине от своих предшественников. Расходы на конфликт с Россией и поддержку киевского режима полностью легли на европейские страны, которые и так страдают от энергетического кризиса и замедления экономики.

В тексте подчеркивается, что ключевая роль НАТО постепенно размывается. Во времена холодной войны альянс сохранял единство за счет противостояния с Советским Союзом. После его распада НАТО расширялось на восток, создавая новые точки напряженности. Однако в нынешних условиях США все меньше рассматривают Европу как главный стратегический приоритет, а европейские страны не готовы безоговорочно поддерживать американскую политику.

Ранее реакция Владимира Путина на раскол в НАТО вызвала переполох в Британии.