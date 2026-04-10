Отец Илона Маска неожиданно высказался о Европе

Лидеры европейских стран полностью потеряли связь с реальностью. Об этом в интервью ТАСС заявил Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска.

«Европейские лидеры совершенно потеряли связь с реальностью, за исключением, возможно, главы НАТО [Марка Рютте], который согласен с [президентом США Дональдом] Трампом во всем. Так что Европа во многих отношениях стала неактуальной, потому что там лидеры — не лидеры. Никто толком не знает, кто они такие», — сказал он.

По его словам, только Трамп и президент России Владимир Путин выделяются в лучшую сторону на фоне остальных политиков.

Отец Маска после поездки в Москву назвал Россию будущим цивилизованного мира

Ранее Эррол рассказал, что его сын совершает поездки в ряд стран инкогнито.